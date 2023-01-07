على خُطى "الشؤون الإسلامية".. خريجون يطالبون "التعليم" بإسناد "التدريس المسائي" للعاطلين

يُشار إلى أن من شروط وضوابط الترشيح للعمل في مراكز ومدارس تعليم الكبار للمعلمين في الفترة الصباحية ألا يقل تقدير المتقدم في عمله النهاري (تقويم الأداء الوظيفي) عن جيد جدًّا، ولا تقل خدمته في التدريس النهاري عن ثلاث سنوات، وأن يكون المرشح للتدريس في مراكز محو الأمية من معلمي المرحلة الابتدائية، ويمارس التدريس فعليًّا، وأن يكون المرشح للتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية الليلية جامعيًّا ومتخصصًا في المادة التي يُرشَّح لتدريسها، ويمارس التدريس فعليًّا.