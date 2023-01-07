على خُطى "الشؤون الإسلامية".. خريجون يطالبون "التعليم" بإسناد "التدريس المسائي" للعاطلين

اقترح عدد من الخريجين والخريجات على وزارة التعليم إسناد التدريس المسائي "تعليم الكبار"، أو ما يُعرف بـ"التعليم المستمر"، للعاطلين، وأوضحوا أنها خطوة ستخلق المئات من الوظائف الجديدة التي تُمكّنهم من الالتحاق بها وفق مفاضلة مُعيَّنة، كما يحدث في الوظائف، أو عن طريق إحدى الشركات بالتعاقد.
وأشاروا إلى أن ذلك يأتي على خُطى وزارة الشؤون الإسلامية التي نجحت في إحلال عدد كبير من الوظائف، منها إمامة المساجد والجوامع، والمؤذنون والمراقبون.. وغيرها، وإسنادها لخريجين وخريجات من جميع المراحل برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، بعد أن كانت في السابق مقتصرة على متعاونين يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال الخريجون إن وزارة التعليم، ممثلة بإداراتها في المناطق والمحافظات، تعلن سنويًّا وظائف تعليم الكبار "الليلي"، وتسندها لمنسوبيها في التعليم الصباحي، مشيرين إلى أنه في حال شغلتها بعاطلين من خريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة ستوفر العديد من الوظائف الجديدة، وذلك وفق تنظيم مُعيَّن، ويتم التعيين عليها بالترشيح مع رفع الرواتب إلى 5 آلاف ريال بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية؛ لدعم جزء من الرواتب.
وبيَّنوا أن إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم تعلن بين فترة وأخرى وظائف في قطاع التعليم الحكومي برواتب تصل إلى 6500 ريال بنظام العقد، لافتين إلى أنه لو يتم تعميم الفكرة على التعليم المسائي مع إسناد الوظائف للعاطلين فسيكون الأمر مُجديًا، وسيخلق مئات الوظائف التي تعود فائدتها على العاطلين.
وقالوا: "نتمنى من وزارة التعليم أن تنظر بعين الاعتبار لهذا المطلب أو المقترح، حتى لو كانت عن طريق العقود المرتبطة بالعام الدراسي فقط، أي في أشهُر الدراسة الفعلية".
يُشار إلى أن من شروط وضوابط الترشيح للعمل في مراكز ومدارس تعليم الكبار للمعلمين في الفترة الصباحية ألا يقل تقدير المتقدم في عمله النهاري (تقويم الأداء الوظيفي) عن جيد جدًّا، ولا تقل خدمته في التدريس النهاري عن ثلاث سنوات، وأن يكون المرشح للتدريس في مراكز محو الأمية من معلمي المرحلة الابتدائية، ويمارس التدريس فعليًّا، وأن يكون المرشح للتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية الليلية جامعيًّا ومتخصصًا في المادة التي يُرشَّح لتدريسها، ويمارس التدريس فعليًّا.
وكانت وزارة التعليم قد رفعت مكافأة العاملين في التعليم الليلي إلى 100 ريال للحصة بدلاً من 75 ريالاً. وفي إحصائية سابقة للوزارة أكدت أن خدمة التعليم المستمر تُقدَّم إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية كافة، من خلال 2713 مدرسة للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.