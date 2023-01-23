ثغرة تستغلها شركات التأمين على السيارات.. "فتيني": الشركات ضاعفت التأمين.. فمن يتصدى لها؟

وفي مقاله "من يكبح جماح شركات التأمين؟" بصحيفة "مكة"، يقول "فتيني": "صرح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين في القناة "الإخبارية" السعودية مبررًا سبب ‌‏ارتفاع أسعار تأمين السيارات بزيادة أعداد الحوادث! حيث تجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022.. هذا يعني أن الشركات في هذا القطاع لا رقيب لها ولا حسيب، وتستطيع أن تقرر وتنفذ فكرة رفع الأسعار تلقائيًا دون تردد، في ظل صمت البنك المركزي؛ فالحبل متروك لهم لفعل ما يحلو لهم، حيث بلغت الزيادة حدًا لا يمكن كبح جماحه، ولو أجرى الرقيب مقارنة بسيطة بين سعر الأمس واليوم سيلاحظ ذلك دون تكوين لجنة أو حتى بذل أي مجهود!".