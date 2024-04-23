"هطولات وارتفاع للحرارة".. "الأرصاد" يكشف عن توقعاته لمناخ المملكة خلال مايو المقبل

وأوضح المركز أن توقعات المناخ تشير إلى حالات مطرية غزيرة على: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وأجزاء من المنطقة الشرقية وغرب منطقة الرياض، وارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد على (1.5)م على مناطق وسط وجنوب المملكة.