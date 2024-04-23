"هطولات وارتفاع للحرارة".. "الأرصاد" يكشف عن توقعاته لمناخ المملكة خلال مايو المقبل

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات هطول الأمطار ودرجات الحرارة بالمملكة خلال شهر مايو المقبل.
وأوضح المركز أن توقعات المناخ تشير إلى حالات مطرية غزيرة على: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وأجزاء من المنطقة الشرقية وغرب منطقة الرياض، وارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد على (1.5)م على مناطق وسط وجنوب المملكة.
وأضاف أن التوقعات خلال مايو تشير إلى ارتفاع معدل الهطول الشهري على معظم المناطق، وحالات مطرية غزيرة تصاحبها رياح هابطة وتساقط للبرد وجريان للسيول.
ولفت إلى أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا بفرصة حدوث 60 إلى 80%.