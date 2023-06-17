المشارِكات في "طريق مكة" بإسطنبول يتحدثن عن فرحة الحجاج بإنهاء إجراءاتهن

عبّر عدد من المشاركات في مبادرة "طريق مكة" في إسطنبول، عن مشاعر الفرح والسرور وهم يقدمن الخدمة لضيوف الرحمن في بلدهن.
وقالت جندي أول امتنان الشريف: مبادرة "طريق مكة" تجربة جميلة لي ولزميلاتي، عندما نشاهد الفرحة على وجه الحاج عند الانتهاء من إجراءات الحج نشعر بالسعادة لتقديم خدمة لحجاج بيت الله.
وتأثرت جندي أول هدى فقيهي، بكبار السن الذين يأتون أول مرة للحج وقد سيطرت عليهم مشاعر الفرح والسرور.
من جهتها، قالت عريف صالحة الشمراني: إن خدمة ضيوف الرحمن بمطار إسطنبول تتم بكل يسر وسهولة وبإجراءات ميسرة.
أما وكيل رقيب نورة الأسمري فقد أشارت إلى شعور الفرح والسرور الذي يغمر الحجاج أثناء إكمال إجراءات الدخول.