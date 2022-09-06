شركة البحر الأحمر للتطوير تعقد ورش عمل الصحة والسلامة "الأوشا"

وتمحور اللقاء حول التعريف بالفرص المتنوعة لتمكين أبناء المنطقة، وسبل تمكين الشباب والشابات وتوفير الفرص لهم مع الشركات العاملة في المشروع من توظيف أبناء المنطقة وما جاورها ضمن كوادرها البشرية.

وتسعى الكلية التقنية بأملج إلى توثيق أواصر التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير لتقديم برامج التطوير الاجتماعي لأبناء المنطقة تحقيقاً لأهم مبادئ الاستدامة العالمية من خلال تقديم مبادرات نوعية من شأنها رفع جودة الحياة وخلق الفرص الاقتصادية لأهالي منطقة المشروع.