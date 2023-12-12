وزير التعليم يؤكّد منحَ المدارس المزيدَ من الممكنات والصلاحيات لدعم نواتج التعلم

وأضاف: أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على اهتمام وزارة التعليم بالإدارة المدرسية؛ حيث نتطلّع معكم للعمل والتركيز على بعض الأولويات والاتجاهات؛ ومنها رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس متين لكل العلوم والمعارف والمهارات، مع التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية لتحفيز التعلم النشط والاتجاهات الإيجابية، بدلًا من التركيز على المعارف فقط؛ وذلك بهدف تحقيق نواتج تعلم أفضل، مؤكدًا على تمكين الإدارة المدرسية من خلال مجموعة من الممكنات الحسية والمعنوية التي تساعد مديري المدارس على أداء أدوارهم المناطة بهم في قيادة العمل التعليمي في المدرسة.