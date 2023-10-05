شراكات استراتيجية تُبرز دورها الريادي.. المملكة تختتم مشاركتها بمؤتمر الطيران السعودي البرازيلي

وشهدت مشاركةُ الوفد السعودي توقيعَ المملكة العربية السعودية -ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني- عدة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي تَضَمنت توقيع رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اتفاقية مع رئيس مجلس الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان خوسيه إرنستو مارتي بيانتيني في مجال خدمات النقل الجوي، كما أبرم الدعيلج مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي والتأشير على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع السفير فوق العادة والمفوض بجمهورية سورينام أنجيلاديبي رامكيسوين، كما وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي والتأشير على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بجمهورية كوستاريكا فرناندو نارانجو إليزوندو؛ فيما وقّع مذكرة تعاون مع مدير عام وكالة الطيران المدني بجمهورية البرازيل تياغو بيرايرا، لتحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي بين المملكة والبرازيل، وسيكون التوقيع خلال مؤتمر الآيكان الذي سيُعقد في شهر ديسمبر القادم بالمملكة.