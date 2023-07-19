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وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي بقمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بجدة

اطّلع على استديوهات الإذاعة والتلفزيون
وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي بقمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بجدة

زار وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الأربعاء، المركز الإعلامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في جدة. واطلع الوزير على المقارّ المعدّة لوسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وتفقد استديوهات البث التلفزيوني، وغرفة المراقبة الرئيسية، ومقارّ الاستديوهات الإذاعية، وعربات النقل والأقمار الصناعية، ومنصة الأخبار، كما زار مقر وكالة الأنباء السعودية، وزار منصة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

واستقبله بالمركز وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي، ومدير عام الإعلام المرئي والمسموع محمد الحارثي، ومدير عام القطاع الغربي صالح الأحمدي.

وزير الإعلام
سلمان الدوسري
قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى

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