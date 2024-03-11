محافظ البنك المركزي: "يوم العلم" يجسد أرقى معاني الاعتزاز بالوطن

رفع محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة يوم العلم، التي تجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة.
وقال: "إن الاحتفاء بيوم العلم الذي يصادف الحادي عشر من شهر مارس، يعكس معاني الاعتزاز ومشاعر الفخر بهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه، وتقدير العمق التاريخي المعنون بالوحدة الوطنية والقيادة الحكيمة والأمن والنماء، سائلًا المولى - عز وجل - أن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء، وأن يديم راية التوحيد خفاقة".