محافظ البنك المركزي: "يوم العلم" يجسد أرقى معاني الاعتزاز بالوطن

وقال: "إن الاحتفاء بيوم العلم الذي يصادف الحادي عشر من شهر مارس، يعكس معاني الاعتزاز ومشاعر الفخر بهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه، وتقدير العمق التاريخي المعنون بالوحدة الوطنية والقيادة الحكيمة والأمن والنماء، سائلًا المولى - عز وجل - أن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء، وأن يديم راية التوحيد خفاقة".