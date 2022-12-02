إمام المسجد النبوي: الوقوع في الشرك لا يحدث إلا بالاقتراب من وسائله المنهي عنها

وقال: "في القرآن الكريم قصص تحمل العبر والعظات، وقد قص الله علينا قصة الخلق الأول آدم عليه السلام وزوجه حواء، تلك القصة التي تجسد فيها الصراع مع الشيطان، هذا الصراع الذي تنامى ومضت سنة الله أن يبقى ما بقي بنو آدم وعدوهم إبليس حتى يرث الله الأرض ومن عليها، تكرر ذكر هذه القصة في مواضع عدة من القرآن لما اشتملت عليه من مقاصد جليلة وعظات بليغة قال الله تعالى: {يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ}.