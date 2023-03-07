السعودية وبولندا.. علاقات قديمة وراسخة بين الشعبين ترفع شعار التفاهم والاستدامة

وبعدها، وحسب الوثائق المدونة، قام أحد النبلاء البولونيين، ويُدعى فاتسواف جيفوسكي (1784–1831)، في عام 1817 ميلاديًّا بجولة في منطقة الشرق الأوسط، شملت منطقة نجد؛ لشراء أجود أنواع الخيول العربية، ثم في عام 1844 قام أيضًا أحد النبلاء البولونيين، ويُدعى ييجي جيفوشيتسكي، أثناء جولته في منطقة الشرق الأوسط، بزيارة إلى مدينة حائل؛ إذ اقتنى عددًا من الخيول العربية.