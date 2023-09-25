أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن عن فتح التقديم لبرنامج زمالة طب الطوارئ بجامعة جورج واشنطن

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ، وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، تتضمن تنفيذ برنامج زمالة طب الطوارىء ، وبرامج أخرى تستهدف كافة التخصصات الطبية ، لجميع الأطباء العاملين في المملكة. كما نجحت الأكاديمية في تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية والبريطانية في تخصصات النساء والولادة والباطنية والأطفال ،بالإضافة إلى استقبال 130 طبيباً من متدربي برنامج شھادة الزمالة السعودیة، كما قامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين، وأطلقت "28" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة وتربطها اتفاقيات تعاون مع الكثير من الجامعات الدولية والاقليمية .