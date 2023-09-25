أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن عن فتح التقديم لبرنامج زمالة طب الطوارئ بجامعة جورج واشنطن

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن بدء التقديم للالتحاق بالنسخة الثالثة من برنامج زمالة طب الطوارئ "Faculty Development Fellowship" ، بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين في وقت سابق.
ويهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه مع واحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية ، إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم سواء للعاملين بمستشفيات المجموعة أو خارجها ، ومدته عام واحد، يبدأ من " نوفمبر2023 وحتى أكتوبر 2024".
ويعد تنظيم برنامج الزمالة للمرة الثالثة على التوالي تأكيداً على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع، الذي وصلت إليه أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب ، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية وغيرها من الشروط العالمية الدقيقة، كما أن هذا التعاون منذ أن بدأ مثل نقلة نوعية في التعليم والتدريب الطبي، بالنظر إلى أن جامعة جورج واشنطن تتميز بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، ومصنفة ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقاً لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ، وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، تتضمن تنفيذ برنامج زمالة طب الطوارىء ، وبرامج أخرى تستهدف كافة التخصصات الطبية ، لجميع الأطباء العاملين في المملكة. كما نجحت الأكاديمية في تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية والبريطانية في تخصصات النساء والولادة والباطنية والأطفال ،بالإضافة إلى استقبال 130 طبيباً من متدربي برنامج شھادة الزمالة السعودیة، كما قامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين، وأطلقت "28" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة وتربطها اتفاقيات تعاون مع الكثير من الجامعات الدولية والاقليمية .