"المسند": الوسم ليس نجمًا بل موسم فصلي يَسِم الأرض بالخضرة والكلأ

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن موسم الوسم، الذي يبدأ اليوم 16 أكتوبر ويستمر حتى 6 ديسمبر، يُعد من أهم مواسم المطر والخير والنماء في الجزيرة العربية، ويمتد لمدة 52 يومًا.
وبيّن المسند عبر حسابه في منصة "إكس" أن الوسم ليس نجمًا أو منزلة محددة في السماء، بل هو مصطلح فصلي يضم أربع منازل قمرية متتابعة، مشيرًا إلى أن كلمة "الوسم" في اللغة تعني العلامة أو أثر الكيّ، وسُمّي الموسم بهذا الاسم لأن مطره "يَسِم" الأرض بالخضرة والكلأ، فتزدان الطبيعة وتُبعث فيها الحياة من جديد.
وأضاف أن هذا الموسم يمثل بداية موسم الأمطار في معظم أنحاء الجزيرة العربية، وهو المطر الذي يُنبت الكمأة (الفقع) بإذن الله تعالى، مستشهدًا بقول العرب قديمًا: "احسب من أول مطر الوسم سبعين يومًا، يظهر الفقع، والله أعلم."