"المسند": الوسم ليس نجمًا بل موسم فصلي يَسِم الأرض بالخضرة والكلأ

وبيّن المسند عبر حسابه في منصة "إكس" أن الوسم ليس نجمًا أو منزلة محددة في السماء، بل هو مصطلح فصلي يضم أربع منازل قمرية متتابعة، مشيرًا إلى أن كلمة "الوسم" في اللغة تعني العلامة أو أثر الكيّ، وسُمّي الموسم بهذا الاسم لأن مطره "يَسِم" الأرض بالخضرة والكلأ، فتزدان الطبيعة وتُبعث فيها الحياة من جديد.