"أمانة القصيم" تطرح 5 فرص استثمارية في مجال الأنشطة التجارية والنقل بمحافظة الأسياح

وتهدف الفرص إلى تعزيز وتنمية القطاعات التجارية والخدمية في المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي في المحافظة.