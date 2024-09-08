"أمانة القصيم" تطرح 5 فرص استثمارية في مجال الأنشطة التجارية والنقل بمحافظة الأسياح

طرحت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية محافظة الأسياح، 5 فرص استثمارية في مجال الأنشطة التجارية والنقل، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وتهدف الفرص إلى تعزيز وتنمية القطاعات التجارية والخدمية في المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي في المحافظة.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 8 أكتوبر 2024م.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص) https://furas.momra.gov.sa .