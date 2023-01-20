بذكاء اصطناعي و"هارموني".. دراسة لزيادة الطاقة الاستيعابية لـ"مزدلفة" بالحج

وأضاف أن هذه الدراسة تساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في تسهيل استقبال أعداد متزايدة من المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، وقال إنها تسعى إلى المساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر مزدلفة بالإمكانات المتاحة من خلال وضع برامج تفويج تعتمد في جوهرها على سعة ديننا الحنيف، حيث تتوفر العديد من الفرص الفقهية التي تتوفر في المذاهب الفقهية ويمكن الاستفادة منها في تحقيق شيء من المرونة في توزيع الحجاج وتفويجهم باستخدام إحدى خوارزميات التحسين التي تسمى "هارموني".