"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على تربة ورنية وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.