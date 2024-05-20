"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية وحائل والشرقية وجازان والباحة وعسير.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق ورماح وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على تربة ورنية وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.