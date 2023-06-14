جازان.. القبض على 5 أشخاص لترويجهم 91802 قرص خاضع لتنظيم التداول وحشيش

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في محافظة العيدابي بمنطقة جازان القبض (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لترويجهم (91,802) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدّر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وهواتف متنقلة، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.