غرفة الرياض وهيئة العقار يستعرضان أبرز ملامح نظام الوساطة العقارية

كما شمل اللقاء عرضاً عن نظام الوساطة العقارية ودور الهيئة العامة للعقار فيه، وتضمن العرض العديد من مهام الهيئة، ومنها إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية وإعداد برامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، مع مهامها في تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها وتحديد اشتراطات التسويق العقاري واعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة وإجراءات الضبط للمخالفات واعتماد إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى.