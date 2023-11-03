كيف يسهم مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في إنعاش الحراك الثقافي والاقتصادي؟

ويستمتع زوّار المهرجان بمشاهدة مزاد الإبل، الذي يُقام على "صوت الدلالين"، حيث تعد وسيلة لتسويق المبيعات منذ القِدَم، إلى جانب وجود مأكولات شعبية يتم تحضيرها من قِبل أسر منتجة، وتتضمن: الجريش، والمرقوق، والكبسة، والمنسف، وخبز الصاج.