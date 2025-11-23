تايم مشّاط أصغر متحدث في منتدى مسك العالمي 2025

ويُعد المنتدى منصة شبابية رائدة تُنظّمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وتركّز نسخته لهذا العام على تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة ومبادرات ملهمة، مع تسليط الضوء على دور الإبداع والتعاون في صناعة مستقبل أكثر استدامة وتحولًا.