تايم مشّاط أصغر متحدث في منتدى مسك العالمي 2025

في خطوة لافتة، شارك الفنان الشاب تايم مشّاط كأصغر متحدث في منتدى مسك العالمي 2025، الذي اختُتم مؤخرًا في العاصمة الرياض، تحت شعار "إبداع الشباب – Created by Youth".
ويُعد المنتدى منصة شبابية رائدة تُنظّمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وتركّز نسخته لهذا العام على تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة ومبادرات ملهمة، مع تسليط الضوء على دور الإبداع والتعاون في صناعة مستقبل أكثر استدامة وتحولًا.
وشهد الحدث مشاركة نخبة من صُنّاع التأثير والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقش المشاركون سُبل تعزيز دور الشباب في تشكيل مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم.
وخلال مشاركته في جلسة حملت عنوان "The Creative Currency"، تحدّث مشّاط عن فن العصر الحديث وكيفية تحويل الإبداع الفني إلى مصدر دخل، مقدّمًا مجموعة من النصائح للشباب المهتمّين بمشاركة رحلتهم الفنية. كما استعرض تأثير التراث والثقافة السعودية في إلهام الجيل الجديد وتعزيز هويتهم الإبداعية.
وأعرب مشّاط عن فخره بالمشاركة، موجّهًا شكره لمؤسسة مسك العالمية على ثقتها، مؤكدًا أن الشباب السعودي يمتلك طاقات استثنائية تؤهّلهم لصناعة تغيير إيجابي محليًا وعالميًا.
وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة مشّاط الفنية، وتُبرز الحضور المتنامي للشباب السعودي في المنصات الدولية، ودورهم المتزايد في التعبير عن هويتهم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
يُذكر أن منتدى مسك العالمي يُعد من أبرز المنصات العالمية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، وتعزيز التبادل المعرفي والحوار بين القادة والمبدعين وروّاد الأعمال حول العالم.