تعليق التدريب الحضوري غدًا بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية في الرياض وعدد من المحافظات

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، تقرر أن يكون التدريب "عن بُعد" يوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ.
يشمل القرار جميع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في مدينة الرياض، ومحافظات: الزلفي، المجمعة، شقراء، ثادق، رماح، حوطة سدير، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، الأرطاوية، الخرج، حوطة بني تميم، والحريق.
ويأتي هذا الإجراء الاحترازي استمرارًا لنهج السلامة الذي تتبعه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التعامل مع الظروف الجوية، حيث يتم تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني عبر المنصات المعتمدة لضمان استمرارية العملية التدريبية دون انقطاع.