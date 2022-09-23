شاهد: الأمر الملكي الذي غير وجه المنطقة.. إعلان قيام المملكة العربية السعودية

بعد الاعتماد على الله، وبناءً على ما رُفع من البرقيات من كافة رعايانا في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية، أمرنا بما هو آت: