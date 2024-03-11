"سعود بن مشعل" يدشن حملة جود مكة وجدة والطائف لتأمين المساكن للأشد حاجة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حملة جود مكة وجدة والطائف، التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة "جود الإسكان" والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.
وتسعى حملة "جود المناطق" التي تشارك فيها إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 2299 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وتهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن؛ حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها، في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة والذين أصبحوا ينعمون بالاستقرار نتيجة المساهمات المجتمعية من أفراد المجتمع ومؤسساته.
جدير بالذكر أن منصة "جود الإسكان" من خلال حملتها "جود المناطق" تُمَكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي؛ حيث حققت المبادرات الإنسانية التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود، من تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.