"سعود بن مشعل" يدشن حملة جود مكة وجدة والطائف لتأمين المساكن للأشد حاجة

جدير بالذكر أن منصة "جود الإسكان" من خلال حملتها "جود المناطق" تُمَكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي؛ حيث حققت المبادرات الإنسانية التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود، من تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.