سفير فلسطين بالمملكة: السعودية تساند شعبنا بالمواقف والأفعال

ثمّن سفير فلسطين بالمملكة بسام الأغا إطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين بغزة.
وقال سفير فلسطين: المملكة تساند الشعب الفلسطيني بالمواقف والأفعال.
وأضاف "الأغا": نشكر المملكة قيادة وشعبًا على دعمها الدائم لفلسطين.
وفي وقت سابق اليوم، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وتأتي هذه الحملة في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به؛ حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.