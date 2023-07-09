قصص ضيوف "الملك" في الواجهة.. محتوى "الشؤون الإسلامية" الإعلامي للحج يحقق 140 مليون مشاهدة

كما عمل المركز الإعلامي في الوزارة على إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى متابعة الخدمات التي قدمتها للحجاج، ومنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم بيسر وسهولة، وسط متابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.