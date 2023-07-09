قصص ضيوف "الملك" في الواجهة.. محتوى "الشؤون الإسلامية" الإعلامي للحج يحقق 140 مليون مشاهدة

حقق المحتوى الإعلامي الذي أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الخاص بإبراز جهودها المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1444هـ، نحو 140 مليون مشاهدة، منذ بدء موسم الحج وحتى نهاية اليوم السابع عشر من ذي الحجة، وذلك عبر جميع وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الـ"سوشيال ميديا".
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن الجهود الإعلامية كانت على مسارين: الأول فيما يخص أعمالها المقدمة لضيوف الرحمن من البرامج الدعوية والتوعوية في موسم الحج، والثاني تنفيذها وإشرافها على "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة".
إذ أنتجت مواد إعلامية في جميع المنصات المتنوعة محليًا وعالميًا، توجتها بوصول رسالتها السامية لخدمة بيوت الله عز وجل، من المواقيت والبرامج الدعوية والتوعوية وتوزيع المصاحف بلغات عالمية.
كما عمل المركز الإعلامي في الوزارة على إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى متابعة الخدمات التي قدمتها للحجاج، ومنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم بيسر وسهولة، وسط متابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وبث المركز الإعلامي، أكثر من 350 مادة إعلامية تداولتها وكالة الأنباء السعودية "واس" والصحف الورقية والإلكترونية محليًا وعالميًا، وعكف على إعدادها أكثر من 45 إعلاميًا متخصصًا.
كما تم التقاط أكثر من 15 ألف صورة فوتوغرافية لجهود الوزارة خلال موسم الحج، وصورًا من خلالها جرى رصد تنقلات ومشاعر ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذين قدموا من 92 دولة وحظيت بتفاعل كبير، وكذلك التنسيق مع وزارة الإعلام ومختلف وسائل الإعلام لتمكينهم من ونقل ورصد وقائع الحج، وأخيرًا إعلان نجاح الموسم وعودة الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين.
كما ساهم المركز الإعلامي، في إخراج العديد من القصص الإنسانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المتنوعة لنقل هذه القصص للعالم.
ومن أشهر تلك القصص، قصة "القسيس" الذي كان يقطن في جنوب إفريقيا وأسلم ومعه الآلاف وحققت قصته تفاعلاً بـ 29 مليون مشاهدة، بحسب تقرير مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، والذي أخرجها بشكل فريد لحقق رواجًا وانتشارًا كبيرًا بين وسائل الإعلام العالمية وتتصدر الـ"ترند" العالمي.
وعقد المركز الإعلامي، مؤتمرًا صحفيًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتسليط الضوء على أعمال وبرامج الوزارة، وما يقدمه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حضرته أكثر 54 قناة فضائية ووكالة أنباء عالمية، لنقل أحداث البرنامج ونشاط الوزارة عبر قنواتهم للعالم. كما حظي المؤتمر بتفاعل كبير في منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد دشن مركزًا إعلاميًا في مقر الوزارة بجوار مسجد الخيف، تم تزويده بكل الوسائل والمعدات والأجهزة الحديثة في إطار الجهود المبذولة لإبراز رسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ومد جسور التواصل والتعاون مع جميع وسائل الإعلام الرسمية والعالمية؛ لنقل الصورة الحقيقية لحجم الجهود المقدمة لضيوف الرحمن، خلال موسم حج استثنائي.