"البقمي" يدشن مهرجان الحبحب العثري الثالث بالواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لليث
دشن محافظ الليث بالإنابة مصلح بن حمدان البقمي، مساء أمس الأحد، مهرجان الحبحب العثري الثالث، بحضور عدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية، في مقر فعاليات المهرجان في الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي والتي تستمر لمدة يومين؛ حيث يضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة لكافة أفراد المجتمع وعددًا من ورش العمل المتخصصة.
وأشار "البقمي" إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الزراعي، والذي يعد رافدًا مهمًّا للتنمية الريفية الزراعية المستدامة والاقتصادية، وإسهامه بشكل محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث يحظى المزارعون باهتمام ودعم من القيادة الرشيدة.
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن المهرجان سيساهم في تطوير ودعم المزارعين المحليين؛ حيث يهدف إلى تسويق منتجاتهم وإلى دعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب والتي تعتبر من المميزات النسبية للمحافظة.
يُذكر أن محافظة الليث اشتهرت بمنتوجات الزراعة المطرية، التي تسمى بـ"العثري"، وهي التي يعتمد فيها المزارعون على مياه الأمطار؛ حيث شهدت المحافظة خلال الشهرين الماضيين هطول كميات من الأمطار، شجعت المزارعين على إحياء وزراعة السهول والسواحل الغربية لمنطقة مكة المكرمة، التي تشهد حاليًا وفرة في إنتاج المزروعات المطرية على طول شريط الساحل الغربي.