"البقمي" يدشن مهرجان الحبحب العثري الثالث بالواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لليث

دشن محافظ الليث بالإنابة مصلح بن حمدان البقمي، مساء أمس الأحد، مهرجان الحبحب العثري الثالث، بحضور عدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية، في مقر فعاليات المهرجان في الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي والتي تستمر لمدة يومين؛ حيث يضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة لكافة أفراد المجتمع وعددًا من ورش العمل المتخصصة.