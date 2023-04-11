"الموارد البشرية" تُطلق مبادرة "الاحتساب الفوري" للعمالة الوطنية في برنامج "نطاقات" المطور

ويعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الاستراتيجي للوزارة، والتي تتماشى مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظامًا، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.