رئيس وزراء النيجر يؤكّد أهمية تطوير التعاون الاقتصادي مع المملكة

وتطرق إلى ما تمر به النيجر من صعوبات حاليًّا والسعي الحثيث والجاد لحلها، لتستطيع بلاده الاستثمار الأمثل من الموارد وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة وخلق منطقة اقتصادية مثالية جاذبة للدول المستثمرة، مشددًا على أهمية علاقات المملكة مع بلاده، خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، التي ستعزز من تقوية اقتصاد البلدين وفتح آفاق استثمارية جديدة.