"متحدث التجارة": رصدنا أساليب جديدة للنصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

وحذَّر متحدث "التجارة" عموم المستهلكين من التعامل مع صفحات المتاجر الوهمية؛ حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال المالي، داعيًا في الوقت نفسه إلى التحقق من صحة موقع المتجر من خلال نسخ رقم السجل التجاري المتوافر على صفحة المتجر، والتأكد من تطابُق بياناته عبر خدمة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري الموجودة على موقع وزارة التجارة.