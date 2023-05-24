مجموعة سليمان الحبيب الطبية ترعى البطولة الرياضية الخامسة لذوي الإعاقة

رعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، البطولة الرياضية الخامسة لذوي الإعاقة، التي أقامتها جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بالشراكة مع مركز العباقرة للرعاية النهارية، تحت شعار "عزيمة لا تقبل الهزيمة"، بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وبمشاركة 23 مركز وجمعية لذوي الإعاقة.
ووصفت المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة الأميرة دانية بنت عبدالله آل سعود، الشراكة مع المجموعة بأنها مثالية؛ مؤكدة أن المجموعة تقدم نموذجًا مشرفًا في الالتزام تجاه المجتمع، مثمنةً رعايتها للبطولة وإسهامها في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها، في تعزيز الوعي بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مضيفة أن الجمعية ستعمل على استمرار هذه الشراكة التي من شأنها أن تعود بالفائدة على هذه الشريحة الغالية علينا.
وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بالمجموعة، أن خطوة رعاية المسابقة، تأتي في إطار اهتمام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم أنشطة ومشاريع الجمعيات الخيرية والمساهمة في إنجاحها، وتماشيًا مع الاهتمام المتزايد من الدولة في الارتقاء بقضية ذوي الهمم، ودمج هذه الفئة الغالية في المجتمع، ودفعًا لجهود جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة وشركائها في تقديم برامج تساعد في تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتحسين جودة حياتهم واكتشاف الأطفال الموهوبين رياضيًّا من بينهم.
وأوضح الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ، أن المجموعة قدمت الرعاية الصحية، عبر عدة نقاط إسعافية موزعة على مواقع فعاليات المسابقة، وهي مزودة بكل التجهيزات اللازمة، وأشرَفَ عليها كوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وتتمتع بخبرة واسعة.
وشدد "العسيري" على أن المجموعة اكتسبت خبرات كبيرة، من خلال رعايتها للكثير من الفعاليات المتنوعة لا سيما الرياضية، وقامت بتسخير خبراتها وإمكانياتها، في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، للمشاركين في البطولة وحضورها.
وفي نهاية حفل ختام البطولة قامت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بتكريم مجموعة سليمان الحبيب ممثلة في الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، قامت برعاية العديد من الفعاليات الوطنية طبيًّا؛ حيث واصلت رعايتها المتميزة لمواسم الرياض للموسم الثالث على التوالي، ورعت شركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR بمدينة جدة، إضافة إلى كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل 2023، وكأس الملك عبدالعزيز للفروسية، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وسباق فورمولا 1 العالمي بجدة، وفعاليات أخرى، وحققت المجموعة نجاحًا لافتًا على هذا الصعيد، بفضل خبراتها والإمكانيات البشرية والتقنية الكبيرة التي تحظى بها.