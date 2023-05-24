مجموعة سليمان الحبيب الطبية ترعى البطولة الرياضية الخامسة لذوي الإعاقة

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بالمجموعة، أن خطوة رعاية المسابقة، تأتي في إطار اهتمام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم أنشطة ومشاريع الجمعيات الخيرية والمساهمة في إنجاحها، وتماشيًا مع الاهتمام المتزايد من الدولة في الارتقاء بقضية ذوي الهمم، ودمج هذه الفئة الغالية في المجتمع، ودفعًا لجهود جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة وشركائها في تقديم برامج تساعد في تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتحسين جودة حياتهم واكتشاف الأطفال الموهوبين رياضيًّا من بينهم.