حضور كبير.. "لحظات العلا" تختتم فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان "شتاء طنطورة" المميز

وشهد المهرجان عروضًا لمغنيات سعوديات بينهن "زينة عماد" التي افتتحت العرض الغنائي مع جميل وبثينة؛ حيث قدّمت أغنية حصرية عن العلا، وسوسن البهيتي، مغنية الأوبرا السعودية التي قدّمت العرض الافتتاحي لحفل التينور الإيطالي بوتشيللي في مرايا، وغنّت معه إحدى أغانيه الشهيرة "كون تي بارتيرو"، كما تَضَمّن المهرجان بعض أروع الفعاليات التي احتفت بالثقافة وعام الشعر العربي، بما في ذلك "العلا بالعربي" و"ليلة العلا الشعرية" و"مسيرة الشعراء"، بالإضافة لمهرجان العلا للحمضيات، الذي قدّم فخر ثمار العلا في موسم الشتاء.