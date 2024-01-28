حضور كبير.. "لحظات العلا" تختتم فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان "شتاء طنطورة" المميز

وسط تفاعل جماهيري كبير، اختتمت "لحظات العلا"، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة، الثقافي والترفيهي المفضل على مستوى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
واستمرت الأجواء الاحتفالية على مدار ستة أسابيع من الفعاليات الثقافية والترفيهية، التي أضفت مزيدًا من التميز على تجربة زوار وقاطني العلا.
وتَضَمّن برنامج فعاليات شتاء طنطورة، العديدَ من التجارب الغامرة والعروض المتنوعة التي سلّطت الضوء على سحر العلا وتفاصيلها المميزة، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 27 يناير؛ حيث حازت العروض الثقافية الحية على إعجاب الجماهير؛ بما في ذلك احتفال "الطنطورة" وعروض "شرفات" الجديدة ومسرحية "جميل وبثينة" الموسيقية، بالإضافة للحفلات الموسيقية والغنائية مثل الحفل الكلاسيكي في الحجر على ضوء الشموع، إلى جانب حفل الأيقونة اللبنانية ماجدة الرومي، والموسيقار الكبير عبادي الجوهر والمطربة اللبنانية نانسي عجرم؛ فضلًا عن عروض الأوركسترا السويسرية المميزة وحفل التينور الإيطالي أندريا بوتشيللي.
وشهد المهرجان عروضًا لمغنيات سعوديات بينهن "زينة عماد" التي افتتحت العرض الغنائي مع جميل وبثينة؛ حيث قدّمت أغنية حصرية عن العلا، وسوسن البهيتي، مغنية الأوبرا السعودية التي قدّمت العرض الافتتاحي لحفل التينور الإيطالي بوتشيللي في مرايا، وغنّت معه إحدى أغانيه الشهيرة "كون تي بارتيرو"، كما تَضَمّن المهرجان بعض أروع الفعاليات التي احتفت بالثقافة وعام الشعر العربي، بما في ذلك "العلا بالعربي" و"ليلة العلا الشعرية" و"مسيرة الشعراء"، بالإضافة لمهرجان العلا للحمضيات، الذي قدّم فخر ثمار العلا في موسم الشتاء.
وشهد سباق درب العلا مشاركة العديد من الرياضيين والهواة من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات، وحضر بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء العديد من الزوار ومحبي اللعبة الملكية، مع تواجد عدد من الشخصيات المرموقة على مستوى المنطقة والعالم.
وتُواصل "لحظات العلا" إثراء تجارب عشاق الترفيه خلال العام الجاري، مع عودة مهرجان العلا للفنون بنسخته الثالثة على التوالي من 9 فبراير حتى 2 مارس مع العديد من الفعاليات الرائدة والمعارض الفنية والمبادرات الإبداعية التي تحتفي بالفن والفنانين، كما تعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل مع تحديين دوليين يومي 10 و11 فبراير، بينما تنطلق مسابقة تاف مادر إنفينيتي في العلا؛ بدءًا من 24 فبراير مع مسارات الحواجز والعقبات وأجواء التحدي.