"الزهراني": صور الاتجار بالأشخاص تشمل الاعتداء الجنسي والاسترقاق والتجارب الطبية

وأضاف: صور الاتجار في النظام جاءت محددة في عدد من الصور عن طريق وسائل يتبعها الجاني، بإكراه المجني عليه بوسائل مثل التهديد أو الاحتيال عليه أو الخداع أو خطفه أو استغلال الوظيفة والنفوذ، أو حتى إساءة استعمال سلطة عليه أو استغلال ضعفه، وكذلك إعطاء مبالغ مالية من أجل موافقة شخص ما للسيطرة على آخر.