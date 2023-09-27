أمانة عسير تعيد تصميم دوار مطار أبها الدولي وتزينه بـ6455 زهرة

تستقبل مَشاهدُ 6455 زهرة كلَّ من يخرج من محيط مطار أبها الدولي باتجاه المدينة، في منظر خلاب يعكس جمال المدينة.
وانتهت أمانة منطقة عسير -ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتشجير- من إعادة تصميم وتنفيذ دوار المطار.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة ماجد الشهري: مساحة الدوار تبلغ 550 م2؛ في حين وتبلغ عدد الأشجار والزهور ونباتات الزينة التي تم زراعتها بالدوار أكثر من 6455 زهرة وشتلة؛ فيما بلغت مساحة الأنجيلة الطبيعية بالدوار 3600 م2.
وأضاف الشهري: أهمية ذلك الدوار تنبع من كونه يقع عند مدخل مدينة أبها وبالقرب من مطار أبها الدولي.