القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.