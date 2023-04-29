المملكة تسلط الضوء على دور الشباب في التنمية المستدامة خلال منتدى الشباب

وأكد "المعمر" خلال المشاركة أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى تفاقم التحديات المختلفة التي تواجه الشباب في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة النفسية، وتسبب ذلك في زيادة مستوى عدم اليقين، مبرزًا أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في هذا المنتدى، لما يمكن أن تسهم به في صنع مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الدول ومنها المملكة.