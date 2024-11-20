"الصحة" توضح آلية حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية وتقديم الاستشارات الطبية الفورية

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الحصول على استشارة طبية فورية عبر التطبيق ذاته دون الحاجة إلى حجز مسبق؛ وذلك من خلال الدخول إلى قسم المواعيد، واختيار خدمة استشارة فورية، مع اتباع الإرشادات للحصول على الخدمة بكل يسر وفي إطار الوقاية من الإنفلونزا الموسمية.