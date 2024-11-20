"الصحة" توضح آلية حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية وتقديم الاستشارات الطبية الفورية

أعلنت وزارةُ الصحة عبر حساب الصحة "937"، عن أبرز الاستفسارات الواردة حول لقاح الإنفلونزا الموسمية، وخدمات الاستشارات الطبية الفورية المتاحة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزارة أن حجز موعد لتلقّي لقاح الإنفلونزا الموسمية يتمّ بسهولة عبر تطبيق "صحتي"؛ حيث يمكن اختيار خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، وإتمام خطوات الحجز بشكل سريع وميسر.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الحصول على استشارة طبية فورية عبر التطبيق ذاته دون الحاجة إلى حجز مسبق؛ وذلك من خلال الدخول إلى قسم المواعيد، واختيار خدمة استشارة فورية، مع اتباع الإرشادات للحصول على الخدمة بكل يسر وفي إطار الوقاية من الإنفلونزا الموسمية.
أكدت الوزارةُ أهميةَ تلقّي لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًّا وغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنُّب لمس العين أو الفم مباشرة بعد ملامسة الأسطح، والابتعاد عن الاتصال المباشر مع المصابين أو مشاركة الأدوات معهم.
كما أكدت الوزارة أنّ لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن للحامل، ويمكن تلقّيه في أي مرحلة من مراحل الحمل، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على صحة الأم والجنين.
واختتمت الوزارة بدعوتها للاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تطبيق "صحتي"، مع تمنياتها للجميع بدوام الصحة والعافية.