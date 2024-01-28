مع زيارة نائب أمير مكة... أهالي "سبت الجارة" يتطلعون لتلبية مطالبهم الخدمية

وقال الأهالي إن لديهم العديد من المطالب، من أهمها تشغيل الطوارئ بالمركز الصحي يومي الجمعة والسبت، لأن المركز يخدم أكثر من عشرين ألف مراجع وثلاثة مراكز إدارية، وكذلك اعتماد مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر، لأن سبت الجارة موقعه متوسط وحيوي يربط بين ثلاثين منطقة إدارية بمكة المكرمة وعسير والباحة، ويمر به عدد من الطرق التي تربط بين تلك المناطق ومحافظاتها، بالإضافة إلى وجود محطة ضخمة للكهرباء يخدم وجود الدفاع المدني والهلال الأحمر، ذلك الجزء المهم من محافظة القنفذة وما جاورها من المناطق الأخرى.