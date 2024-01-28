مع زيارة نائب أمير مكة... أهالي "سبت الجارة" يتطلعون لتلبية مطالبهم الخدمية

استبشر أهالي مركز سبت الجارة خيرًا بزيارة نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز التفقدية لمحافظة القنفذة ومراكزها، متمنين أن يتشرفوا بزيارته لمركز سبت الجارة.
وقال الأهالي إن لديهم العديد من المطالب، من أهمها تشغيل الطوارئ بالمركز الصحي يومي الجمعة والسبت، لأن المركز يخدم أكثر من عشرين ألف مراجع وثلاثة مراكز إدارية، وكذلك اعتماد مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر، لأن سبت الجارة موقعه متوسط وحيوي يربط بين ثلاثين منطقة إدارية بمكة المكرمة وعسير والباحة، ويمر به عدد من الطرق التي تربط بين تلك المناطق ومحافظاتها، بالإضافة إلى وجود محطة ضخمة للكهرباء يخدم وجود الدفاع المدني والهلال الأحمر، ذلك الجزء المهم من محافظة القنفذة وما جاورها من المناطق الأخرى.
وتشتهر سبت الجارة بسوق بني عيسى الأسبوعي، وهو أكبر أسواق تهامة التي يزورها المتسوقون والسياح بشكل أسبوعي بعدد يفوق ألفي زائر كل جمعة، إلا أن مركز سبت الجارة يفتقر لوجود العديد من المرافق والخدمات البلدية، ومن بين تلك الخدمات عدم استكمال بعض الطرق البلدية كطريق الشصرة - أقس - ثلاثاء الخرم، وطريق أقس بريدة غامد الذي يربط سكان قرى سبت الجارة بمحافظتهم، القنفذة جنوبًا بمحافظة غامد الزناد، والمخواة شمالًا لقربها من تلك القرى.
وطالب الأهالي بتحسين شبكة الاتصالات في قرى سبت الجارة، لأن العديد من القرى يشكو سكانها من انعدام توفر الاتصال والإنترنت في تلك القرى، منها قرية أسبطا والمجمعة، مناشدين عبر "سبق" نائب أمير المنطقة النظر في معاناتهم من عدم توفر مياه الشرب الصالحة، وطالبوا بإيصال مياه التحلية للمركز وإيجاد مشروع سقيا لمنازلهم، لأنهم حاليًا يجدون صعوبة في الحصول على المياه، حيث إنه يوجد خزان قديم ولا تصل تمديداته للمنازل.