"تعليم جدة" يستضيف الورشة الوزارية "تحليل المحتوى وبناء جداول المواصفات"

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ‫غدًا الأحد، الورشة الوزارية "تحليل المحتوى وبناء جداول المواصفات"، التي تستمر خمسة أيام بمقر بيت الطالب، حيث تستهدف الورشة تحليل محتوى المقررات الدراسية للغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات، وبناء جداول المواصفات.