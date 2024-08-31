"تعليم جدة" يستضيف الورشة الوزارية "تحليل المحتوى وبناء جداول المواصفات"

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة غدًا الأحد، الورشة الوزارية "تحليل المحتوى وبناء جداول المواصفات"، التي تستمر خمسة أيام بمقر بيت الطالب، حيث تستهدف الورشة تحليل محتوى المقررات الدراسية للغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات، وبناء جداول المواصفات.
ورحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي بالمشاركين والمشاركات في الورشة من مشرفي ومشرفات مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم من 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت "اللهيبي" أن الورشة تأتي استعدادًا للتوسع في الاختبارات المركزية ضمن السعي الدؤوب لوزارة التعليم نحو التحسين المستمر لمنظومة المناهج الدراسية وتطويرها لتواكب التطلعات وبما يحسن نواتج التعلم، معولة على أن يحقق العمل الجماعي للورشة الأهداف التعليمية للمقررات المستهدفة وبناء جداول مواصفاتها.
من جانب آخر أوضحت مدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري بتعليم جدة عبير قشقري أن محاور الورشة ستشمل الاختبارات المركزية واستعراض تحليل نتائجها، وكذلك تحليل المواد المستهدفة إلى جانب عرض بناء جداول المواصفات وإضاءات حول النماذج الاختبارية.