سجل أعلى مستوياته بنهاية يونيو .. الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 434 مليار ريال خلال عام

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يونيو 2025م، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا ربعيًّا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (2.7%)، بزيادة قدرها (84,310) ملايين ريال مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، الذي بلغ فيه (3,101,961) مليون ريال، كما سجل نموًّا شهريًّا بنسبة (0.6%) بزيادة بلغت (18,713) مليون ريال مقارنةً بشهر مايو الماضي، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,167,558) مليون ريال.