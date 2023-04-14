عائد اقتصادي ورضا.. 1.7 مليون ساعة تطوعية تنجزها "الإسلامية" في 90 يوماً

قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في إدارة العمل التطوعي، ما مجموعه (1.745.132) ساعة تطوعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، فيما بلغ إجمالي عدد المتطوعين (14.790) متطوعاً ومتطوعة شاركوا في الفرص التطوعية التي أطلقتها فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة، في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الوصول إلى مليون متطوع.
جاء ذلك خلال الإحصائية الرسمية الصادرة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، حيث تم طرح 4673 فرصة تطوعية، شارك فيها 14790 متطوعاً ومتطوعة، وبلغ عدد الساعات التطوعية المنجزة 1.745.132 ساعة، كما بلغت القيمة الاقتصادية والعائد المادي للمبادرات التطوعية 43.982.265 مليون ريال، بمعدل رضا من المتطوعين بلغ (99.90%).
يأتي طرح هذه الفرص التطوعية في إطار تقديم كل ما يمكن من خدمات لرواد بيوت الله -عزّ وجلّ- تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة، وحرصها على توفير كافة السبل تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030، حيث شملت المبادرات التطوعية تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد، ومبادرات ميدانية عدة.