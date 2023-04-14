عائد اقتصادي ورضا.. 1.7 مليون ساعة تطوعية تنجزها "الإسلامية" في 90 يوماً

قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في إدارة العمل التطوعي، ما مجموعه (1.745.132) ساعة تطوعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، فيما بلغ إجمالي عدد المتطوعين (14.790) متطوعاً ومتطوعة شاركوا في الفرص التطوعية التي أطلقتها فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة، في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الوصول إلى مليون متطوع.