دعمًا للتحول الرقمي.. "كفاءة الإنفاق" توقّع اتفاقية إطارية لخدمات الإنترنت للجهات الحكومية

من جانبه، أكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبداللّه بن محمد الفيفي، أن الاتفاقية الإطارية للدوائر الرقمية وخدمات الإنترنت تشكّل منعطفًا رقميًّا في مستقبل المشتريات الحكومية الرقمية، بما يسهم في دعم رحلة التحول الرقمي وتمكين بنية رقمية متكاملة ومتطورة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، ورفع التنافسية بين مزودي الخدمات، مشيرًا إلى الجهود التكاملية المبذولة مع شركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الاتفاقية.