متعة لمنتصف الليل.. فعاليات "Kid’s Dome" تجتذب الأطفال بـ"موسم الجيمرز"

تستقبل منطقة "Kid’s Dome" في موسم "الجيمرز: أرض الأبطال" الذي تقام فعالياته في بوليفارد سيتي بالرياض، أكثر من 14 نشاطًا وفعالية؛ بما في ذلك 20 عرضًا مسرحيًّا وتجارب تفاعلية وتجارب من أشهر العلامات التجارية العالمية للأطفال، وورش عمل وعروض حية؛ حيث سيتاح للزوار فرص الاستمتاع بهذه التجارب يوميًّا من الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل.