أمانة المدينة المنورة تُطلق "المختبر المتنقل" لفحص سلامة الأغذية والمياه

ويضم "المختبر المتنقل" أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية في وقت قياسي، كما يمكن للمختبر إجراء العديد من الاختبارات؛ من أبرزها الكشف عن عناصر "الحديد والكبريت والنيتريت والنيترات والفلور في الماء"، واختبار حموضة الفوسفيتير في الدجاج بعد الطبخ، وكذلك الكشف عن السموم الفطرية في الأغذية "البقوليات" والقهوة الخضراء والمحمصة، إضافةً إلى الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية كالفواكه والحليب والعسل.