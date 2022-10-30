أمانة المدينة المنورة تُطلق "المختبر المتنقل" لفحص سلامة الأغذية والمياه

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، أعمال المختبر المتنقل؛ لفحص جودة وسلامة الأغذية والمياه.
يأتي ذلك لضمان خلوّ الأغذية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة من البكتيريا المسببة للأمراض، وسلامتها وجودتها، وتأكيد مطابقتها للمواصفات.
ويضم "المختبر المتنقل" أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية في وقت قياسي، كما يمكن للمختبر إجراء العديد من الاختبارات؛ من أبرزها الكشف عن عناصر "الحديد والكبريت والنيتريت والنيترات والفلور في الماء"، واختبار حموضة الفوسفيتير في الدجاج بعد الطبخ، وكذلك الكشف عن السموم الفطرية في الأغذية "البقوليات" والقهوة الخضراء والمحمصة، إضافةً إلى الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية كالفواكه والحليب والعسل.
وكذا الكشف عن التلوث البكتيري بالمنشآت الغذائية، واختبار الكشف عن التلوث البكتيري في الماء بمختلف استخداماته.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتقيد بالاشتراطات الصحية والتعاون معها للوصول إلى بيئة صحية وغذائية آمنة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر تطبيق "بلدي" ليتم التعامل معها وفقًا للأنظمة واللوائح البلدية.