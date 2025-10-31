الحمادي لـ"سبق": الطابور الصباحي مؤشر نجاح.. و"الريادة الصباحية" أنسب من "الإذاعة المدرسية"

وبيّن أن من الأخطاء المتوارثة في المنظومة التعليمية استمرار استخدام مسمّى "الإذاعة المدرسية"، مؤكدًا أن هذا المصطلح لم يعُد يعكس طبيعة البرنامج الصباحي اليوم، حيث كان يُطلق قديمًا على بث إذاعي داخلي من غرفة مغلقة، أما اليوم فقد أصبح يشمل أنشطة متعددة ومهامًا شاملة.