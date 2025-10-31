الحمادي لـ"سبق": الطابور الصباحي مؤشر نجاح.. و"الريادة الصباحية" أنسب من "الإذاعة المدرسية"

أكد الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي في حديثه لـ"سبق" أن الطابور الصباحي يُعد المؤشر الأول على نجاح اليوم الدراسي، حيث يعزّز من انضباط منسوبي المدرسة، ويمنح الطلاب التهيئة النفسية والتربوية لانطلاقة جادة ومفعمة بالنشاط.
وأوضح الحمادي أن "الإذاعة المدرسية" تُعد ركيزة أساسية في ضبط البيئة التعليمية منذ اللحظة الأولى للدراسة، مشيرًا إلى تفاوت المدارس في تنفيذها؛ فبعضها يقدّمها بإبداع وتميّز، بينما ينظر إليها آخرون على أنها مجرد روتين يومي، أو حتى إهدار للوقت.
وبيّن أن من الأخطاء المتوارثة في المنظومة التعليمية استمرار استخدام مسمّى "الإذاعة المدرسية"، مؤكدًا أن هذا المصطلح لم يعُد يعكس طبيعة البرنامج الصباحي اليوم، حيث كان يُطلق قديمًا على بث إذاعي داخلي من غرفة مغلقة، أما اليوم فقد أصبح يشمل أنشطة متعددة ومهامًا شاملة.
واقترح الحمادي استبدال المسمّى بـ"الريادة الصباحية"، لما تحمله كلمة "الريادة" من دلالات ترتبط بالإبداع والتميّز والتطوير، معتبرًا أن هذا التغيير سيسهم في فتح المجال أمام برامج نوعية ومبادرات ملهمة تُسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم القيادية.
كما دعا إلى إعداد دليل إجرائي للبرامج الصباحية في المدارس، يضم قائمة بمبادرات تطوعية وأنشطة تدريبية، تركز على تطوير مهارات البحث والإعداد والإلقاء، بما يعزّز من روح القيادة والانتماء داخل البيئة التعليمية.