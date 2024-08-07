مدير تعليم الطائف يتفقّد جاهزيةَ 300 حافلة مدرسية ويشدّد على معايير الأمن والسلامة

تفقّد المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف "د. سعيد بن عبدالله الغامدي"، ظهر اليوم؛ جاهزيةَ الحافلات المدرسية والبالغ عددها 300 حافلة مدرسية، وتدابير وسائل الأمن والسلامة بها، ومدى جاهزية استعدادها لنقل أكثر من "14700" طالب وطالبة في التعليم العام، و86 حافلة لنقل أكثر من 1100 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، وذلك بحضور المساعد للخدمات والمدير الإقليمي للمنطقة الغربية، ومشرف النقل المدرسي بمحافظة الطائف وفريق خدمات الطلاب.