4 طلاب سعوديين يصلون للمرحلة النهائية بمسابقة الاستشارات الاستراتيجية العالمية

وستقام الجولة الأخيرة من المسابقة في العاصمة الفرنسية باريس في 11 مايو المقبل، بمشاركة فريقين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا الإنجاز بعدما تمكن الفريق السعودي، المكون من فهد الشديّد، وعبدالرحمن العمراني، ويزن العنزي، وخالد أبانمي، ومحمد النجار، من تحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية ضمن الجولة الثانية من المسابقة.