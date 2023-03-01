أمطار عسير.. سراة تكتسي بالبياض وتهامة تشهد اختناقات مرورية

حولت الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، مرتفعات عسير إلى رقعة بيضاء دفعت بالسكان وزوار المنطقة إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلّابة.
وسيّرت إدارة الدفاع المدني دورياتها للمواقع التي تشهد الحالةَ المطرية؛ لتوعية المارّة والمتنزّهين، والتعامل مع أي موقف قد يحدث لا سمح الله.
وفي محايل هطلت أمطار متوسّطة تسبّبت في انحراف بعض المركبات؛ ما تسبب في إغلاق أحد اتجاهات الطريق الدولي شمال المحافظة، لتباشر الجهات المعنية عملَها بما يضمن إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
ودعت في الوقت ذاته الجميعَ إلى توخِّي الحذر وأخذ الحيطة، في ظل الوضع الماطر الذي تشهده المنطقة.