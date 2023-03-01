أمطار عسير.. سراة تكتسي بالبياض وتهامة تشهد اختناقات مرورية

وفي محايل هطلت أمطار متوسّطة تسبّبت في انحراف بعض المركبات؛ ما تسبب في إغلاق أحد اتجاهات الطريق الدولي شمال المحافظة، لتباشر الجهات المعنية عملَها بما يضمن إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.