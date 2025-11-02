المرور السعودي يؤكد على أهمية الالتزام بعدة توجيهات عند الالتفاف للخلف

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى ضرورة التقيد بالتعليمات عند الالتفاف للخلف لضمان القيادة الآمنة ومنع الحوادث المرورية.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم، أن الالتفاف للخلف يتطلب اتباع خطوات محددة تبدأ باستخدام إشارة التنبيه قبل الانتقال لمسار الالتفاف، مع التأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى.
كما شدد على أهمية منح الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال له قبل تنفيذ الالتفاف.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يحدّ من المخاطر الناتجة عن التحركات المفاجئة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن رسائل "المرور" التوعوية المستمرة تحت شعار "سلامتك تهمنا"، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وتعزيز ثقافة الالتزام بالقواعد لضمان سلامة الجميع على الطرق.