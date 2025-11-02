المرور السعودي يؤكد على أهمية الالتزام بعدة توجيهات عند الالتفاف للخلف

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم، أن الالتفاف للخلف يتطلب اتباع خطوات محددة تبدأ باستخدام إشارة التنبيه قبل الانتقال لمسار الالتفاف، مع التأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى.