تنافسية وتحفيز وتعزيز للمرأة.. "تعديلات مواد نظام العمل" في ميزان الإيجابيات

وأشارت إلى أن التعديلات تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وصحية بما يسهم في تحقيق مفاهيم التنمية والاستدامة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، كما جاءت التعديلات بعد مشاركة الجهات ذات العلاقة ومنشآت القطاع الخاص؛ لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في تنافسية سوق العمل.