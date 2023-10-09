الرئيس التنفيذي سليم شدياق يكشف جهود "لازوردي" لتوسيع علامتها التجارية عالميًا

شاركت "لازوردي" العلامة الرائدة في عالم المجوهرات، في المعرض والمؤتمر العالمي "TFWA” الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، لتقديم مجموعاتها الرائعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس المصممة خصيصًا لـ"تجارة التجزئة للسفر". وأكد الرئيس التنفيذي، سليم شدياق، حرص لازوردي على تكريس جهودها لتعزيز سمعتها ومكانتها المرموقة في التميز والابتكار في صناعة المجوهرات.
وتلتزم "لازوردي" بالتعاون مع المزيد من شركاء البيع في مجال "تجارة التجزئة للسفر "، لتصميم مجموعات حصرية تلبي الأذواق المتنوعة للعملاء. كما أن الخطط التوسعية للعلامة التجارية تمتد إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث تهدف بتنويع تصاميمها إلى تلبية الطلب على المجوهرات الملائمة لجميع المناسبات.
وقال شدياق: "نحن متحمسون لفرصة تقديم مجموعاتنا المذهلة من المجوهرات إلى جمهور عالمي". "إن التزامنا بالتميز لا يتزعزع، ونحن واثقون من أن حرفيتنا سوف تلقى استحسان العملاء في جميع أنحاء العالم".كما حظيت "لازوردي" باهتمام كبير بتصاميمها الحصرية من قبل بائعي التجزئة للسفر.
ومن جهتها أضافت رئيس قسم البيع بالتجزئة العالمي للسفر، مارتين لاروك: "تلقينا استفسارات تجارية جديدة من قبل مختلف متاجر البيع بالتجزئة للسفر-خاصةً في مجال رحلات السفر البحرية ورحلات الطيران-" وأضافت: "يتلاقى نهج لازوردي مع تجارة التجزئة للسفر، وقد قدم المعرض لنا منصة ممتازة لعرض تصاميمنا الرائعة للمجوهرات الذهبية والماسية، التي نقوم بتصميمها بالتعاون مع شركائنا".
وقد منحت "لازوردي" جائزة "Go for Gold" في المعرض والمؤتمر العالمي TFWA من قبل شركة "CHRISTINE MARTIN CONSULTS LTD"، ويعكس هذا التكريم التزام "لازوردي" بتقديم الجودة والابتكار في عالم بيع التجزئة للسفر.
"لازوردي" هو اسم رائد في صناعة المجوهرات، عرفت بالتزامها بالحرفية والجودة والابتكار، بمجموعات متنوعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس، وتأتي "لازوردي" في طليعة الشركات التي تصنع قطعا خالدة تأسر قلوب العملاء في جميع أنحاء العالم.