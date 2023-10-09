الرئيس التنفيذي سليم شدياق يكشف جهود "لازوردي" لتوسيع علامتها التجارية عالميًا

شاركت "لازوردي" العلامة الرائدة في عالم المجوهرات، في المعرض والمؤتمر العالمي "TFWA” الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، لتقديم مجموعاتها الرائعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس المصممة خصيصًا لـ"تجارة التجزئة للسفر". وأكد الرئيس التنفيذي، سليم شدياق، حرص لازوردي على تكريس جهودها لتعزيز سمعتها ومكانتها المرموقة في التميز والابتكار في صناعة المجوهرات.